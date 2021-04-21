İkna timi açıkladı: Aşı yaptırmayanları 2 gerekçesi var

Antalya'da aşı ikna timleri, telefonla ulaştıkları kişileri yüzde 80 oranında ikna ederken, aşı olmayanların büyük kısmının korku ve iki aşı arasında kaldıkları için yaptırmadıklarını söyledi.

Türkiye’de hem BioNTech hem de Sinovac aşılarıyla koronavirüse karşı mücadele sürüyor. Aşı olması için tanımlanan vatandaşların büyük kısmının aşı olmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan ‘aşı ikna timleri’ni devreye aldı.

Antalya’da 35 aşı ikna timi oluşturulurken bu timler hem sahada hem de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çağrı merkezinde vatandaşı telefonla arayarak ikna etmeye çalışıyor.

10 kişiden 8'i ikna ediliyor

Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor. Vatandaşın çoğu bu hizmetten memnun olduğunu belirtirken ‘Neden aşı olmadınız?’ sorusuna geçerli bir gerekçe sunamıyor.

Aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8’ini ikna etmeyi başarırken, aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise ‘Aşı olan bir arkadaşımda Covid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım’ ile ‘İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim’ oldu.