Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:17'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Sindirgi (Balikesir)
Tarih-Saat : 22.04.2021, 00:17:43 TSİ
Enlem : 39.1363 N
Boylam : 28.1131 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/SYm03ujVQI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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