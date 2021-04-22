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    Gri pasaportla firar tartışması: Sürecin 'Almanya ayağı' olduğu iddia edilen kişi konuştu

    © REUTERS
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104221044332033-gri-pasaportla-firar-tartismasi-surecin-almanya-ayagi-oldugu-iddia-edilen-kisi-konustu/

    Gri pasaportla yurt dışına firar edilmesine ilişkin tartışma sürerken, kaçış sürecinin 'Almanya ayağı' olduğu iddia edilen Ersin Kilit, "Bütün şeyleri bana yıkmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerindeki belediyelerde yapılmış bir şeydir" açıklamasında bulundu.

    Türkiye'den Almanya'ya gri pasaportla giden 45 kişiden 43'ünün ülkeye dönmemesi üzerine, belediye etkinlikleri yoluyla Avrupa'ya firar edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kaçakçılık şebekesinin 'Almanya ayağında bulunduğu' iddia edilen Ersin Kilit, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı:

    Kendinizi tanıtır mısınız?

    Bingöllüyüm. 10 yaşından beri Almanya'dayım. 2016'ya kadar dönercilik yapardım. Şimdi işsizim. Hannover'de yaşıyorum.

    Yeşilyurt Belediyesi'ni davet eden Kilit GmbH şirketi size mi ait?

    Ailemin şirketidir.

    'Kendileri yaptılar ve gönderdiler, ben imza atıp geri gönderdim'

    Organizasyonda rolünüz ne?

    Sadece davetiye gönderdim. Belediyeciler yazdıkları bir örneği bana attı. “Böyle yaz ve gönder” diye. “Yapamam” dedim. Çünkü Türkçe klavyem yoktu. Kendileri yaptılar ve gönderdiler. Ben imza attım. Onlara geri gönderdim.

    Sizi nasıl buldular?

    © DHA
    6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
    Bir arkadaş aracılığıyla…

    O kim?

    İsmini mahkemede söylerim. Şu an söylemek istemiyorum.

    Yeşilyurtlulara siz mi eşlik ettiniz?

    İki başkan yardımcısını Nürnberg'den aldım. Belediyeye gittiler. “İşimiz bittiğinde seni ararız” dediler. Otelde buluştuk. Ardından Hannover'e geldik. Üç kişi daha katıldı. Tarihi yerleri gezdik. “Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'dan randevu alabilir misin?” diye sordular. Belit beye e-mail attım. Yeni başkan olmuştu, zamanı yoktu. Hamburg'a gittik, gezdik. Sonra döndüler.

    Ordu Korgan'a neden gittiniz?

    Gitmemişim. Korgan'la hiçbir işim yoktur. İmzamı karşılaştırsınlar.

    'Bütün şeyleri bana yıkmaya çalışıyorlar'

    Dönemin Korgan Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Selahaddin Emirosmanoğlu, Haziran 2020'de Korgan'a gittiğinizi, iki gün kaldığınızı ve anlaşma imzaladığınızı anlatıyor.

    Kimseyi tanımıyorum. Bütün şeyleri bana yıkmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerindeki belediyelerde yapılmış bir şeydir. Bir vatandaş kalkıp da davetiye gönderiyor diye hepsini ona mal etmeyi doğru bulmuyorum.

    Korgan sizi nereden duysun?

    Onu da mahkemede söyleyeceğim. Avukatım basın açıklaması yapacak.

    İyi de Korgan'a gittiğiniz söyleniyor.

    İsmim her yerde çıkınca ister istemez beni kullanıyor.

    Ne münasebet! Bir yıl önceki karar bu.

    Mahkemede söylerim.

    Bingöllü Ali Ayrancı'yı tanır mısınız?

    Almanya'da tanıdım. Yeşilyurt Belediyesi ile gelmişti.

    Siz kaçakçılığa karışmadığınızı mı iddia ediyorsunuz?

    © DHA
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    Yaptığımı inkar etmiyorum. Yeşilyurt benden davetiye istedi. Bu resmi olamayan bir davetiyedir. Almanya'da resmiyette geçmiyor.

    Korgan'a?

    Korgan'da başka şirket geçiyor.

    Sizin isminiz de var.

    Var. Ama oraya göndermedim. Diğerlerini kabul etmiyorum.

    'Gri pasaport dediğimiz şeyi vali, belediye başkanı ve belediye meclisi imzalıyor'

    Almanya'da soruşturma açıldı mı?

    Şu ana kadar bana bir şey gelmedi.

    Türkiye'den emniyet ya da savcılıktan arayan oldu mu?

    Olmadı.

    Size göre suçlu kim?

    Gri pasaport dediğimiz şeyi vali, belediye başkanı ve belediye meclisi imzalıyor. Bunları ben yapmamışım ki.

    Etiketler:
    Ersin Kilit, Açıklama, Firar, Kaçış, Almanya, Türkiye, İsmail Saymaz
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