Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti

Yazılarıyla bir dönemin en popüler köşe yazarlarından biri olan Selahattin Duman sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunları yaşadığı bilinen gazeteci Selahattin Duman, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Duman, 14 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir çekiciyle çarpışarak trafik kazası geçirmişti. Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman'ın kazada kolu kırılmış ve aort damarında büyüme tespit edilmişti.

Duman, kazanın ardından 19 gün yoğun bakımda kalmış daha sonra taburcu edilmişti.

Gazeteci Hasan Cemal, Duman'ın ölümünün ardından "Selahattin Duman’ı, sevgili Selo’yu, kıymetli dostumu, değerli meslektaşımı sabaha karşı kaybettik. Acım çok büyük. Gazeteci milletinin başı sağolsun. Hayat böyle, bir varsın bir yoksun. Huzur içinde yat kardeşim, seni hep iyi hatırlayacağım" mesajını paylaştı.

Selahattin Duman’ı, sevgili Selo’yu, kıymetli dostumu, değerli meslektaşımı sabaha karşı kaybettik. Acım çok büyük. Gazeteci milletinin başı sağolsun. Hayat böyle, bir varsın bir yoksun. Huzur içinde yat kardeşim, seni hep iyi hatırlayacağım. — Hasan Cemal (@hsncml) April 22, 2021

Gazeteci Ruşen Çakır da "Ah be Selahattin abi!" paylaşımında bulundu.

Ah be Selahattin abi! pic.twitter.com/Ub0mcrL07F — rusen cakir (@cakir_rusen) April 22, 2021

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