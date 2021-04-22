'Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü

İzmir’in Çiğli ilçesinde aralarında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavganın ardından "Dairenin parasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tepki gösteren kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 3 katlı apartmanda meydana gelen olayda, 1 ay önce apartmanın 2. katına kiracı olarak taşınan 24 yaşındaki O.H., evine geldiği sırada apartmanın kapısını sert şekilde kapattı.

Apartmanın 3. katında oturan ve gürültüden rahatsız olan 43 yaşındaki ev sahibi Deniz Kanat, kiracısını uyarmak için alt kata indi. O.H.'ye daha önce de bu konuda uyardığını belirten Kanat, evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapaması sonucu korkarak heyecanlandığını söyledi.

Demirören Haberi Ajansı'nın aktardığı iddiaya göre O.H.'nin, "Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" demesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kiracı kaçtı

Kanat ve O.H. birbirlerini bıçakla yaralarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aldığı bıçak darbeleri sonucu can havli ile apartmandan sokağa çıkan Kanat, kanlar içerisinde yere yığılırken, yaralandığı öğrenilen şüpheli O.H. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Deniz Kanat'ı ambulans ile Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Deniz Kanat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı yakalanan şüpheli tedvaiye alındı

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sonrası kaçan ve yaralı olduğu belirlenen şüpheli O.H., bekçiler tarafından yakalandı.

Göğsünden yaralandığı anlaşılan O.H., tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. O.H.'nin polis nezaretinde sürdürülen tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüleceği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.