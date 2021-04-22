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    Türkiye'de koronavirüs

    BioNTech'in koronavirüs aşısında 1 doz tartışması

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (108)
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    BioNTech aşısının ilk doz sonunda oluşturduğu antikor düzeyinin yüksek olması, tek dozun yetebileceği önerisini gündeme getirdi. Uzmanlar, Prof. Dr. Melih Us’un, "1 ay sonra test yapılıp etkinliği ölçülsün. Yeterliyse çift yerine tek doz BioNTech yapılarak 57 milyon kişi korunabilir" tavsiyesini değerlendirdi.

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ederken, tıp dünyası Prof. Dr. Melih Us'un "BioNTech’te tek doz aşı olanların antikoruna bakılsın, yeterliyse herkese tek doz uygulansın" önerisini tartışmaya başladı.

    Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre  Prof. Dr. Necmettin Ünal"Tek doz aşı Sinovac’ta olamaz, BioNTech’in de böyle kullanılmamasını tercih ederim. Bugün İsrail önümüzdeki sene yapılacak BioNTech ve Moderna aşılarını bile satın aldı. Ülkesinde yüzde 80’in üzerine çift doz aşı yaptı. Hayali projeler üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Günlük aşılama 30 binlere düştü" dedi.

    Aşı olmak için çabalayan insanların da olduğunu belirten Ünal, "Bu insanların talebi karşılanamıyorsa, bu ya aşı yok demektir ya da çok kötü bir organizasyon var demektir. Daha fazla aşı alıp alamayacağımız belli değilken, kapanma basamaklarını yapmamışken, '57 milyon aşı yapılırsa ne olur' gibi sanal bir projeyi tartışmamak gerekir" ifadesini kullandı.

    'Üst düzey korumayı sağlamak aşılamada hedeftir'

    Prof. Dr. Levent Akın da BioNTech aşısının tek dozda koruyuculuğunun bulunduğunu, ancak ne kadar sürdüğünün bilinmediğini söyledi. 

    "İngiltere tek dozu çok yaygın şekilde yaparak 3 ay sonra ikinci dozun yapılabileceğine dair karar almıştı. Üretici firma bu karara yanlış olması nedeniyle itiraz etti. Aşıların Faz 3 çalışmalarındaki ön sonuçlara göre iki doz yapılması gerekiyor" diyen Akın, şunları kaydetti:

    • "Böylece çok geniş bir kitleye tek doz yapıp yetersiz koruma sağlama yerine, iki doz yapıp araştırma sonuçlarında elde edilen üst düzey korumayı sağlamak aşılamada hedeftir. Aksi takdirde tek doz olanların önemli bir kısmının hastalık geçirmesi, aşıya olan güveni zedeler."

    'Tek doz aşı korumaz, çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor'

    Prof. Dr. İftihar Köksal ise "Tek doz aşı korumaz çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor ve gerçek yaşamda da tek doz aşısını yaptıran çok sayıda Kovid-19 hastası gördük. mRNA aşılarında tek dozun koruyuculuğuna dair çalışmalar devam ediyor, yani sonuçları tam bilmiyoruz" diye konuştu.

    Bilim dünyasında da ki farklı görüşün olduğuna dikkati çeken Köksal, "İngiltere’de tek doz aşı ile çok sayıda kişi aşılama görüşü hakim ama bunun sonucu bilinmediğinden güvenli tarafta kalarak iki doz öneren bilim insanları var. mRNA aşıları, hiçbir ek hastalığı olmayan genç kişilere belki uygulanabilir" ifadesini kullandı.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (108)
    Etiketler:
    İftihar Köksal, Levent Akın, Necmettin Ünal, BioNTech, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs aşısı, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Türkiye
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