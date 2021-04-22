Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı

Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitiflik oranı 21 Nisan'da yüzde 19.44'e yükseldi. Ocak ayından bu yana en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6.47 iken, 3 kat artarak 21 Nisan'da yüzde 19.44'e çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu.

Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5.24 olarak kayıtlara geçti. 3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6.32 olarak belirlendi.

Martta iki kat arttı

Kovid-19 vakalarının martta ülke genelinde artmasıyla testlerin pozitiflik oranında da belirgin yükseliş yaşandı. Martta günde ortalama 174 bin 303 olmak üzere, toplam 5 milyon 403 bin 401 Kovid-19 testi yapıldı. Günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 858, testlerin pozitiflik oranının ortalaması da yüzde 11.39 olarak hesaplandı.

1 Mart'ta yüzde 7.58 olan pozitiflik oranı, 10 Mart'ta yüzde 10.03'e, 20 Mart'ta yüzde 11.08'e çıktı. Martın son 10 gününde yüzde 5'in üstünde artan testlerin pozitif çıkma oranı, 31 Mart'ta yüzde 16.38'e yükseldi.

En yüksek pozitiflik oranı nisanda görüldü

Ocaktan bu yana en yüksek pozitiflik oranları ise nisanda görüldü. 1 Nisan'da yüzde 16,74'e yükselen Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 5 Nisan'da yüzde 17.33'e, 10 Nisan'da yüzde 17.40'a çıktı.

Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihten sonra testlerin pozitif çıkma oranları, "15 Nisan'da yüzde 19.30, 16 Nisan'da yüzde 19.71, 17 Nisan'da yüzde 19.61, 18 Nisan'da yüzde 18.52, 19 Nisan'da yüzde 17.30, 20 Nisan'da yüzde 18.95, 21 Nisan'da yüzde 19.44" şeklinde değişti.

Verilere göre, 21 Nisan'da yüzde 19.44 olan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'taki yüzde 6.47'lik orana göre 3 kat arttı.