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    İzmir Bilim Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma talebi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, artan Kovid-19 vakaları üzerine açıklama yaptı. 4 haftalık tam kapanma talebinde bulunulan açıklamada, "Kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücret verilerek tam kapanma sağlanmalı" denildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine yeni önerilerde bulundu.

    Birgün haberine göre salgın sırasında başarının, bulaşı ve hastalanmayı önlemekte olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu, yaşanan sorunları şöyle sıraladı:

    • Artan insan hareketliliği ve yeni ortaya çıkan bulaşma hızı yüksek varyantların etkisiyle hastalığın toplumda kontrolsüz biçimde yayılımı-artan olgu sayısı,
    • Tanı testlerinin ve aşılamanın yetersiz yapılması,
    • Sağlık sistemine binen ağır yük, yoğun bakım doluluk oranları,
    • Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı risk haritasında tüm ülkenin kırmızıya boyanması,
    • Kovid-19’dan korunmak için alınan önlemlere toplumun uyumunun azalması; hastalığı geçirenlerin ve aşı olanların önlemlere dikkat etmemesi,
    • ‘Pozitif olguların’ tedavi, bildirim, izolasyon, temaslıların karantina ve toplumun kısıtlılık kurallarına uymayarak bulaşı artırıcı rolü, iş yerlerinin önemli ölçüde olgu kaynağı olması, tanısı konan ve hastanede tedavi olması gerekmeyen olguların izolasyonunun sağlanamamasına bağlı olarak artan ev içi bulaş, süper bulaştırıcılar,
    • Toplumun bazı kesimlerinde ‘Salgın yalandır, bize bulaşmaz’ ve ‘Aşı Karşıtlığı’ tavırlarının etkili olması,
    • Anaokulları, 8. ve 12. sınıflarının yüz yüze eğitimi sürdürmeleri,
    • Çalışmak zorunda olanların toplu taşıma araçlarını kullanma zorunluluğu gibi birçok sorun ortadayken 13 Nisan 2021 tarihinde açıklanan ‘kısmi önlemler’in Kovid-19 küresel salgınını baskılamaya yeterli olması beklenemez."

    Alınması gereken tedbriler

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, salgına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin şunları aktardı:

    • Kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücret verilerek tam kapanma sağlanmalı,
    • Yaşam için zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmalı, tüm iş yerleri kapanmalı,
    • Yaşamsal işlerde çalışanlar için iş yerlerinde en önemli konulardan biri olan kapalı alanların havalandırılması için pencere, kapı açılmalı, merkezi sistem havalandırma sistemleri olan iş yerlerinde yüzde 100 temiz havayla beslenen sistemlerle saatte en az 6 kez değişen havalandırma uygulanmalı,
    • Yeterli maske dağıtımı yapılmalı ve ücretsiz olarak herkese verilmeli,
    • Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sağlık kurumları başta olmak üzere zorunlu iş kolları dışındaki kapalı alanlarda 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemeli,
    • Yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmalı, geldikleri ülkenin durumuna göre varyant virüs araştırması yapılmalı,
    • Yüksek ya da çok yüksek riskli illere giriş çıkış, ulaşım kısıtlaması getirilmelidir.

    Yaygın ve çok sayıda test

    • Günlük test sayısı artırılmalı, bunun için yüksek sayıda test çalışılmasına uygun güvenilir sistemler sağlanmalı,
    • Güvenli test alanları oluşturulmalı,
    • Ülkemizde ortaya çıkan varyant virüslerin izinin sürülebilmesi için Kovid-19 PCR testlerinde varyantları da saptayabilen test sistemlerine geçilmesi, aktif izlem yapılarak virüslerin tam genom analizine yönelik çalışacak ulusal laboratuvar ağları kurulmalı,
    • Sağlık kurumlarında havalandırma, randevu aralarının açılması, çalışma süresinin kısaltılması, hiç çıkarmadan n95 maske ya da benzerlerinin takılması sağlanmalı, sağlık çalışanlarına ve çalışmak zorunda olanlara haftada bir-iki kez PCR testi periyodik olarak yapılmalıdır.
    • Aşı kapsayıcılığı artırılmalı, güvenli ve etkili aşıların toplumun her kesimine hızla uygulanması sağlanmalı,
    • Riskli meslek grupları öncelenerek aktif çalışanların hepsi en kısa sürede aşılanmalıdır.

    Süreçle ilgili bilgiler açık ve net

    • Kovid-19 küresel salgını sürecindeki verilere kısıtlama olmaksızın erişim sağlanmalı,
    • Süreçle ilgili bilgiler toplumun her kesiminin anlayacağı biçimde açık ve net olarak paylaşılmalı,
    • Toplum sağlığı önlemlerine uyumun önemi vurgulanmalıdır."
    Etiketler:
    Kovid-19, kapanma, Koronavirüs, İzmir Büyükşehir Belediyesi
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