Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, dün gece meydana gelen olayda, polis ekipleri, çevre yolunda park halinde bir otomobili görüp, kontrol etmek için durdu.

Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan 41 yaşındaki Doktor Mehmet Karaşin olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Evli ve 1 çocuk babası Karaşin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.