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    Selçuk Bayraktar

    Selçuk Bayraktar'dan F-35 açıklaması: En hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104221044334676-selcuk-bayraktardan-f-35-aciklamasi-en-hayirli-islerden-biri-olabilecegini-dusunuyorum/

    Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik açıklama yapan Selçuk Bayraktar, dezavantaj olarak görülen bu durumun milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğini söyledi. Bayraktar, "Son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" dedi.

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ile ilgili görüntülü bir açıklama yaptı.

    F-35'lerin verilmiyor olmasının bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğine vurgu yapan Bayraktar, şunları söyledi:

    "Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibarıyla o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır."

    Yurt dışından tedarik edilecek bu sistemin yaratacağı dezavantajlara değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır.
    • Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir."

    'Milli İnsansız Savaş Uçağı'nda ilk prototip 2023'te semalarda olacak'

    Baykar'ın yürüttüğü projelere dair detaylar da veren Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

    "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız." 
    Etiketler:
    İHA, Silahlı İHA (SİHA), SİHA, Uçak, F-35, Türkiye
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