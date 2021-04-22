CHP'den Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi başvurusu

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı daha önce kadın örgütleriyle yaptıkları başvuruyu bugün de tüm CHP grubu adına yaptıklarını duyurdu.
Kadıgil, "Kadın düşmanları gidecek. İstanbul Sözleşmesi kalacak" dedi.
İstanbul Sözleşmesinden çekilme kalkışmasına karşı daha önce kadın örgütlerimizle Danıştay’a yaptığımız başvuruyu, bugün bir kez de tüm CHP Grubu adına yaptık.— Sera Kadıgil (@serakadigil) April 22, 2021
Kadın düşmanları gidecek.
İstanbul Sözleşmesi kalacak.#İstanbulSözleşmesiYürürlüktedir pic.twitter.com/cSskMWeJkf
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