CHP'den Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi başvurusu

İstanbul Sözleşmesinden çekilme kalkışmasına karşı daha önce kadın örgütlerimizle Danıştay’a yaptığımız başvuruyu, bugün bir kez de tüm CHP Grubu adına yaptık.



Kadın düşmanları gidecek.

İstanbul Sözleşmesi kalacak.#İstanbulSözleşmesiYürürlüktedir pic.twitter.com/cSskMWeJkf