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    Süt kazanında banyo yapan 2 işçi, 15 yıl hapis istemiyle hakim karşısında: 'Şaka amaçlıydı'

    © Fotoğraf : TikTok
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    Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı belirtilen Emre Sayar ile Uğur Turgut'un 2'şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Turgut, videoyu şaka amaçlı çektiğini savunarak "Süt kazanlarını tazyikli suyla temizliyoruz. Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık" dedi.

    Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi

    İddianamede Emre Sayar'ın, kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediğinin tespit edildiği belirtildi. Sayar'ın iç çamaşırlarıyla kazana girip Turgut'un da görüntüleri çektiği, ardından kazandaki sıvının boşaltıldığına yer verildi.  

    Tutuksuz  Emre Sayar ve Uğur Turgut'un 5. Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya Sayar ve Turgut, taraf avukatları ile Tarım ve Orman Bakanlığı avukatı katıldı. Süt toplama merkezinde 3 aydır çalıştığını belirten Emre Sayar, savunmasında olay gününü anlattı. Sayar, şunları söyledi:

    • "Öğle üzeri müdürümüz Uğur Turgut, 'Akşam bir yere kaybolma, video çekeceğiz' dedi. O gün tek ve yoğun çalışıyordum. Toplama merkezinden çıkış yapılan sütlerin hesaplarında  karışıklık yaptım. Müdürüm Uğur Turgut geldi ve durumu ona anlattım. 1.5 tonluk sütü hesaplarda karışıklık olduğu için bulamadık. Beraber hesaplamaya başladık. Bu sırada bana sürekli kızıyordu. Daha sonra temizlik teknesinin içerisine girmemi istedi. Temizlediğimiz tanktan süt artığı olan sıvıyı aldık. Tekneye koyduk. 2 maşrapa kadar.

    'Teknenin içine girdikten sonra 1-2 dakikada kadar kaldım'

    • Daha sonra sıcak su ekledik. Suçluluk duygusu hissettiğim için ilk başta girmek istemedim. Daha sonra kabul ettim ve 'Kıyafetlerimle mi gireyim?' diye sordum. O da  'Hayır üzerini çıkar gir' dedi. Teknenin içine girdikten sonra 1-2 dakikada kadar kaldım. Daha sonra çıktım ve tekne içindeki suyu rögara tahliye ettim. Ama sosyal medya üzerinden paylaşıldığını bilmiyordum. Bizim iş yerindeki çalışanlar arasındaki WhatsApp grubuna attı. Videonun oradan yayıldığını düşünüyorum. Biz bu tekneyi tahliye ettik. Ticaret amaçla kullanmadık. Beraatimi istiyorum."

    'Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık'

    Uğur Turgut ise savunmasında videoyu şaka amaçlı çektiklerini belirterek, "Emre'nin ifadelerinin hepsi doğru. Attığım mesajda doğru. Ceza amaçlı değil, şaka amaçlı yaptım. Videoyu 'Tiktok'ta arkasına müzik eklemek için kullandım. Telefonuma kaydettikten sonra hemen sildim. WhatsApp grubuna attım.  Attıktan sonra gruptaki herkese paylaşmamaları için tembihledim. O teknenin içinde sürekli su bekler. Temizlik vakti geldiğinde ise içerisine deterjan koyuyoruz. Makina yardımıyla boşalan süt kazanlarını tazyikli suyla temizliyoruz. Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık" diye konuştu. 

    İfadelerinin ardından mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan Mustafa Coşkun'un tanık olarak dinlenmesine, 2 sanık hakkındaki 'adli kontrol' kararının kaldırılmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Etiketler:
    Yargılama, iddianame, Hapis, işçi, Süt banyosu, Süt
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