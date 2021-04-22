EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil

Elektrik şirketlerine pandemi döneminde yaşadıkları zorluklar nedeniyle yaklaşık 3 milyar lira yardım yapılacağı iddialarının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) konuya ilişkin bir açıklama geldi.
EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan 'elektriğe patron kurtarma zammı' başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir'
- "Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir.
- Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir."
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