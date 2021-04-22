Soylu, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tablo paylaştı: Bunlar arlanmaz yalancıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir tablo yayınladı. Soylu, "Gizleyemedikleri polis düşmanlığını ortaya koymak için güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. Bu apaçık bir yalandır. Bunlar da arlanmaz yalancıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

CHP'li isimlerin bu konudaki bazı tepkilerini eleştiren Soylu, "Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız. Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de 'at sineğim' yalancı" dedi.

"Gizleyemedikleri polis düşmanlığını ortaya koymak için güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. Bu apaçık bir yalandır. Bunlar da arlanmaz yalancıdır" ifadesini kullanan Soylu, söz konusu paylaşımına bir de tablo ekledi.

Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız.



Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar.



Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı.

Diğeri de "At sineğim" yalancı... ⬇️ pic.twitter.com/gle1UXanGp — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 22, 2021

​Tabloda "İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 34, feshedildikten sonra 25 kadın hayatını kaybetti. Yüzde 26 azalış" dendi. Aynı tablo, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabında da paylaşıldı.