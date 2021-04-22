İmamoğlu: Sertab Erener, 23 Nisan'da Kartal Belediyesi Çocuk Korosu'yla birlikte konser verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir duyuru yaptı.
Sertab Erener'in Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte sanal bir konser vereceğini söyleyen İmamoğlu, "23 Nisan'da saat 20:30'da sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz" dedi.
Çocuklar sizin için çok güzel bir sanal konserimiz var 🇹🇷— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 22, 2021
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda @sertaberener Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile beraber sanal stüdyoda çok güzel şarkılar söyleyecekler.
23 Nisan 20.30'da sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/F0gr6riu0T
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