İmamoğlu: Sertab Erener, 23 Nisan'da Kartal Belediyesi Çocuk Korosu'yla birlikte konser verecek

Çocuklar sizin için çok güzel bir sanal konserimiz var 🇹🇷



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda @sertaberener Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile beraber sanal stüdyoda çok güzel şarkılar söyleyecekler.



23 Nisan 20.30'da sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/F0gr6riu0T