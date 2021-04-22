Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile çekilen fotoğrafıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Özer'i tanımadığını söyledi.

Yaklaşık bir haftadır borsadan bankaya para transferinde sorun yaşanan, önceki gün de 'bakıma alınan' Thodex, dün (21 Nisan 2021) itibariyle 'dört - beş günlüğü'ne işlemleri durdurdu.

Birçok yatırımcı cüzdanlarında bulunan parayı site kapalı olduğu için alamadığını söylerken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gittiği belirlendi.

© Fotoğraf : Twitter Bu sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Özer ile çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

#Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2021

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