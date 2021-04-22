Thodex'in kurucusundan açıklama: 2 milyar dolarla ortadan kaybolduğum iddiaları asılsız

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yabancı yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına çıktığını ifade ederek "2 milyar dolarla ortadan kaybolduğum iddiaları asılsız" dedi. Özer, şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğunu ve bu nedenle platformun geçici süreyle işleme kapatıldığını söyledi.

Yaklaşık bir haftadır borsadan bankaya para transferinde sorun yaşanan, önceki gün de 'bakıma alınan' Thodex, dün (21 Nisan 2021) itibariyle 'dört - beş günlüğü'ne işlemleri durdurdu.

Birçok yatırımcı cüzdanlarında bulunan parayı site kapalı olduğu için alamadığını söyledi. Bu sırada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gittiği belirlendi.

Özellikle sosyal medyada bunun bir dolandırıcılık olduğu konuşulurken, Özer kişisel Instagram hesabında bir açıklama yayınladı. Özer, iddiaların birçoğunun mesnetsiz olduğunu ifade ettiği açıklamada "700 bine yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00 TL zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanlarıyla tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi altyapı sistem değişikliğine gitmiştir" dedi.

Şirketin gerek mali yapısı, gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında yurt içinde ve yurt dışında birçok yatırımcının dikkatini çektiğini belirten Özer, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri aldıklarını söyledi.

"Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibariyle tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" diye Özer, şöyle devam etti:

"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19 Nisan 2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşamadığı tespit olunmuştur. 22 Nisan 2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır.

'Öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum'

İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur. Öncelikle ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla, öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Faruk Fatih Özer (@ozerfarukfatih)'in paylaştığı bir gönderi

'Bırakınız Thodex'in işlem hacmini, tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değil'

Ayrıca birtakım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle kamuoyuna 2 milyar dolar gibi akla, mantığa, hesaba uymayan bir tutar oluşturması kabul edilebilir değil. Bırakınız Thodex'in işlem hacmini, tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

Nitekim, şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir. Bu süreç gerçeğe uymayan ve abartılı söylemlerle bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira, bizim tespitlerimize göre 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır.

'Şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır'