MEB'den çocuklar için '23 Nisan' gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan 'Gazetecik', http://meb.ai/eRg2Ee adresinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından '23NisanMutluOlsun' etiketi ile yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yazıyor, yazıyor... Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, http://meb.ai/eRg2Ee'de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin'deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın."
Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 22, 2021
Gazetecik, 👉🏻https://t.co/z9PJKQRlbC’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun pic.twitter.com/6F7k7jUuga
Gazetecik'te çocuklar için 23 Nisan'ın önemini anlatan yazılar, eğlenceli etkinlikler ve hikayeler yer alıyor.
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