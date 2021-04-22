MEB'den çocuklar için '23 Nisan' gazetesi

Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz

Gazetecik, 👉🏻https://t.co/z9PJKQRlbC’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun pic.twitter.com/6F7k7jUuga