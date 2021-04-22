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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ermeni soykırımı' açıklaması: İftiraya karşı hakikatleri savunacağız

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve 1915 olayları ele alındı. YİK'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir" denildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısına başkanlık etti.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısının ardından açıklamada bulundu.

    Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    • "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
    • Çankaya Köşkündeki toplantıda Kurul üyeleri, 'yeni Anayasa', 'anti-demokratik girişimler' ve 'sözde Ermeni soykırımı iftirası' konuları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır.
    • Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut’a Allah’tan rahmet dilemişlerdir.
    • Yeni ve sivil bir Anayasa’nın milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa’nın ülkemizin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirmişlerdir.
    • Demokrasimizi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini belirten Kurul üyeleri, Türkiye’nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurgulamışlardır.
    • Sözde 'Ermeni soykırımı' iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele almışlardır.
    • Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş; ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir.
    • Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulmayacağını dile getirmiştir.
    • Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir."
    Etiketler:
    Anayasa, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni soykırımı
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