Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ermeni soykırımı' açıklaması: İftiraya karşı hakikatleri savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve 1915 olayları ele alındı. YİK'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir" denildi.