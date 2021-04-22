MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün (21 Nisan 2021) itibariyle bloke koyduğu duyuruldu.
MASAK tarafından Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına dün itibariyle bloke konuldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün (21 Nisan 2021) itibariyle bloke koyduğu duyuruldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)