Hakan Altun yoğun bakımdan çıkarıldı

Oyuncu Zafer Algöz, hastaneye kaldırılan şarkıcı Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıktığın belirterek, "En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" dedi.

Sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söylerin çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumyla ilgili açıklama geldi.

Snob Magazin'in haberine göre, oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" ifadelerini kullandı.

Algöz , "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" diye ekledi.