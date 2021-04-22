Rusya parlamentosundan Türkiye’ye 23 Nisan Bayramı kutlama mesajı

Bu büyük ulusal bayram dolayısıyla Rusya’nın parlamentosu olan Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik haber ajansı aracılığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Savelyev’in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanı! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şahsen sizi ve şahsınızda tüm dost Türk halkını gönülden tebrik etmeme izin verin. Türkiye, egemenliğinin kurulmasından bu yana, devletçiliğini güçlendirmeyi ve vatandaşlarının refah seviyesini artırmayı önemli ölçüde başarmıştır. Diplomasi yeteneğiniz ve üstün liderlik nitelikleriniz sayesinde, Türkiye bugün emin adımlarla kalkınma yolunda ilerlemekte, ülkenin uluslararası arenadaki otoritesi de en karmaşık uluslararası sorunlara çözüm yollarını bulmaya izin vermektedir. Zaman içinde test edilmiş Rusya-Türkiye ilişkileri, bölgede istikrar ve güvenliğin sürdürülmesinde en önemli faktör olup halklarımızın küresel tehdit ve zorluklarla etkin bir şekilde yüzleşmesine yardımcı olmaktadır. Tüm kalbimle Türkiye’ye barış ve refah, her bir Türk ailesine de mutluluk ve esenlik diliyorum.”