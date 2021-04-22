Antalya'da 'aşıya karşı güvensizliğim var' diyen Şaban Ertekin'e 'aşı ikna timi' ilk doz aşıyı evinde yaptı

Sağlık Bakanlığı, illerde 'aşı ikna timleri'ni devreye soktu. Antalya'da 35 aşı ikna timi oluşturulurken, bu timler hem sahada hem de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna etmeye çalışıyor.

Aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8'ini ikna etmeyi başarırken aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise 'Aşı olan bir arkadaşımda Kovid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım' ile 'İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim' oldu.

Telefonla ikna çalışmalarına, sahada filyasyon ekipleri içinde oluşturulan aşı ikna timleri de destek veriyor. Bu timler yanlarında uygun koşullarda saklayarak getirdikleri Sinovac aşısını isteyene hemen uyguluyor. İkna sonucunda Sinovac değil de Biontech isteyen olursa da en yakın tarihe randevusunu alıyor. Doktor ve hemşirelerden oluşan 6 kişilik ekip, Muratpaşa ilçesinde aşı hakkı tanımlanan ancak aşı yaptırmayan Şaban Ertekin'in evine de çatkapı gitti. Neden aşı olmadığı sorulan Ertekin, “Aşıya karşı güvensizliğim var. O yüzden aşı olmadım. Olmaya da korkuyorum. Yan etkisi olur mu? Endişelerim var. Bizler yaşlı insanlarız. Tereddütte kaldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre sağlık ekibi ise Ertekin'e aşının ne kadar güvenilir olduğunu anlatarak ikna etmeye çalıştı. Ertekin, Sinovac aşısı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri yanlarında getirdiği Sinovac aşısından bir doz Şaban Ertekin'e uyguladı. Kalabalık ekibin kapısına kadar gelmesiyle mutlu olduğunu belirten Ertekin, “Hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Herkes bir şey söylüyordu. Kafam karışmıştı. Gurur duydum hizmetten" diye konuştu.