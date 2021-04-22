Selçuk Bayraktar: Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı

Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk atış testinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

#AKINCI ilk atış denemesinde



MAM-T 🚀🚀🚀 👏👏

MAM-L 🚀🚀 👏

MAM-C 🚀 👏 ile



Tam İsabet 🎯



Not:

MAM-T yani ailenin en irisinin ilk atışı 😉

Bu yüzden ona bir değil 2X👏@roketsan @savunmasanayii



Köklerden Göklere...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/rqRRgiZAZ0 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 22, 2021

Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu AKINCI PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapılırken, 22 Nisan 2021'de ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu.