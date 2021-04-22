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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin sorularını yanıtladı

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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Diplomasi dünyayı kurtarmak için en güvenilir ve benzersiz yöntemdir. Biz diplomatlar buna odaklanmalıyız. Eski bir deyimin söylediği gibi diplomatlar konuşunca tüfekler susar." ifadelerini kullandı.

    Yerhov, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün Ankara'da düzenlediği "Uluslararası Sistemde Yaşanan Kriz" başlıklı konferansa Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

    Dünyada yaşanan krizlere Batılı ülkelerin tepki vermekte geciktiğini söyleyen Yerhov, yine aynı ülkelerin dikte ettiği sisteme boyun eğmeyenlere yaptırımlar uyguladığını söyledi.

    Ortak kültür ve diyaloğun bu şekilde kaybedildiğini belirten Yerhov, "Askeri, kültürel veya ideolojik dominasyon bitti. Batı 30 yıldır bunun zirvesindeydi ama artık durum değişiyor ve Batı bundan rahatsız." diye konuştu.

    Yerhov, Batılı ülkelerin bulundukları pozisyonları kaybetmemek için çok uluslu siyasi ve ideolojik oluşumlar kurmaya çalıştığını da vurgulayarak, "Şimdiki uluslararası düzen İkinci Dünya Savaşı'nı kazananlar tarafından Birleşmiş Milletler (BM) merkezli olarak kuruldu. Son 20 yılda Nazi Almanyası ile Rusya'yı aynı saldırganlık seviyesinde göstermeye çalıştılar. Bazı tarihçiler 'Batı hata yaptı ve Stalin'i Hitler'e karşı destekledi' diyor. Rusya'nın Nazilerden daha kötü olması yeni ideoloji formasyonunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

    Diplomasinin kurallarının bugünün dünyasında kaybolmaya başladığını söyleyen Yerhov, "Diplomasi dünyayı kurtarmak için en güvenilir ve benzersiz yöntemdir. Biz diplomatlar buna odaklanmalıyız. Eski bir deyimin söylediği gibi diplomatlar konuşunca tüfekler susar." değerlendirmesini yaptı.

    'Veto hakkı bir denge unsuru olarak oluşturuldu'

    Yerhov, konferansın soru-cevap bölümünde, BM merkezli küresel sistemin küçük ülkeler için de seslerini duyurabilecekleri bir ortam oluşturduğunu vurgulayarak, "Her bağımsız devlet bu sistemde ulusal çıkarlarını savunabilir. Bu sistem tek vücut olarak çalışıyor ancak bunu kendi ulusal menfaatleri için kullananlar da var. Veto hakkı bir haksızlık olarak görülebilir ama bu bir denge unsuru olarak oluşturuldu. Bir üye veto hakkını kullanıyorsa bu bir grubun karşıt görüşte olduğu anlamına geliyor. Bu hak olmasaydı durum daha kötü olabilirdi." dedi.

    Bugünkü BM'nin mükemmel olmadığı eleştirilerine yanıt veren Yerhov, "Bu doğrudur ama bu sistem 1946'da oluşturuldu ve BM'nin oluşturulduğu zamanın dünyası bugün çok değişti. Babam mühendisti ve 'Bir makine çalışıyorsa onu durdurma, durdurursan tekrar çalışmayabilir.' derdi. Elbette sistemin ayarlanması ya da tamir edilmesi gerekiyorsa oturup konuşalım. Bu sistemi daha kapsayıcı hale getirip herkese kabul ettirelim." diye konuştu.

    Yerhov, terörle mücadele konusunda uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bir kişinin teröristi diğeri için özgürlük savaşçısı. Bir terörist sınırın bir tarafında terör faaliyeti yapıp diğer tarafına geçtiğinde artık özgür oluyor. Bu yüzden terörle mücadele için ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliği şart." ifadelerini kullandı.

    Tek kutuplu dünyanın sona ermekte olduğuna dikkati çeken Yerhov, "Biz yeni bir düzenin arifesindeyiz. Bu noktada çatışmalar olabilir. Birlikte çabalayalım ki bunlar yaşanmasın." dedi.

    Libya'daki gelişmelere ilişkin de açıklama yapan Yerhov, "Libya'da istikrarsızlık, doğrudan yabancı askerlerin 2011'deki müdahalesi sonucunda ortaya çıktı. Günümüzdeki çabalar ülkeyi normalleştirmeye yöneliktir." diye konuştu.

    Etiketler:
    Ankara, Rusya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Aleksey Yerhov
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