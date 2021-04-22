Ekrem İmamoğlu: Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı içine alan tam kapanma kararı alınmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında, "Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik" açıklamasını yaptı.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecine ilişkin "Ülkemizin tam kapanmaya ihtiyacı var. Ramazanın son 2 haftası ile bayramı da dahil ederek toplam 3 haftalık bir tam kapanmanın faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. İmamoğlu'na yöneltilen bazı soru ve cevaplardan satır başları şöyle:

-"Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik."

Ekrem İmamoğlu: Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı https://t.co/jBWXYmVTBI pic.twitter.com/z7bo8NzPVV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 22, 2021 2 yılda İstanbul'da neler değişti?

-"Bu süreye çok şeyi sığdırdık. 1.5 milyon haneye destek verdik. Şu ana kadar 500 milyon lira da yatırım yaptık. Dünyada aynı anda 10 metroyu birden yürüten tek kurumuz." İstanbul'un borç yükü arttı mı?

"İstanbullu ilk defa finansal rakamları şeffaf bir şekilde biliyor. Devraldığımızda 6 milyon parayla aldık, 29 milyar da borç vardı. Şimdiye kadar aldığımız kredi kadar da borç ödemişiz"

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