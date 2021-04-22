Bildiri soruşturmasında emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Emekli 5 amiral ve 1 generalin adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö bildirisine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Adliyesi'nde ifade veren emekli 5 amiral ve 1 tuğgeneral 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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