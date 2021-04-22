Yavaş: 23 eski EGO otobüsümüzü elektrikli araçlara dönüştürmeye başlıyoruz

Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü gururla sizlere tanıtmıştık. Şimdi ise “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” aldık ve 23 eski EGO otobüsümüzü dönüştüreceğiz. Ankara’mızı çevre dostu otobüslere kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Ankara sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri göreceğiz."



Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü gururla sizlere tanıtmıştık.



Şimdi ise “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” aldık ve 23 eski EGO otobüsümüzü dönüştüreceğiz.



Ankara’mızı çevre dostu otobüslere kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/Uyz848OReN — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 22, 2021

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