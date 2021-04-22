Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 22.49'da ve 7.08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40.46 kilometre olarak ölçüldü.

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