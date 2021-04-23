Akademisyenin canlı dersteki ifadeleri tepki çekti: Babamı aydınlanmacı sapık doktorların elinden almaya çalışıyorum

soL’da yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Recep Seymen çevrimiçi ders sırasında babasının yemek borusu kanseri olduğunu anlattı.

Öğrencilerin kaydettiği videoda Seymen, ”Babamı bu aydınlanmacı sapıkların elinden almaya çalışıyorum, aydınlanmacı sapık doktorların... Kemoterapi, radyoterapi bu tür sapıklıkları anlayamıyoruz, bağışıklık sistemi çökerterek tedavi etme yöntemi, manyaklık, sapıklık, aydınlanmacı sapkınlar” ifadelerini kullandı.

Akademisyen Seymen daha önce de Ensar Vakfı’nda yaşanan tecavüz olayı için “Kazadır, bir kez olmuştur, istisnadır” yorumunu yapmış, derste söylediği bu sözler yine öğrencilerin çektiği video görüntülerle ortaya çıkmıştı.

Ancak biz Recep Seymen’i çok daha önceden, 2016 yılında Ensar Vakfı’nda 45 erkek çocuğunun tecavüze uğramasına dair “Kazadır, bir kere olmuştur, istisnadır.” diyerek çocuğa yönelik cinsel istismarı aklamasından tanıyoruz!pic.twitter.com/aDRuwNWBXd — İÜ'NÜN GERÇEĞİ (@iu_ogrencileri) April 22, 2021

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