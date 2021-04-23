Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Üzülerek ifade etmeliyim ki, TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış durumdadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "TBMM, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclis’imizi, yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Milliyet'in haberine göre, Meclis'in üzerinde 'Demokrasinin Güneşi' açacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

© AA / Aytaç Ünal Kılıçdaroğlu hakkında terör soruşturması başlatılmış

Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen TBMM, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclis’imizi, yeniden ayağa kaldırmaktır. Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis’in üzerinde ‘Demokrasinin Güneşi’ açacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. Evlatlarımız, güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır."