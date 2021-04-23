Soylu'dan 23 Nisan paylaşımı: Sevgili çocuklar, gözlerinizdeki parıltı bizlere umut veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Sevgili çocuklar, gözlerinizdeki parıltı bizlere umut veriyor" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Sevgili çocuklar, gözlerinizdeki parıltı bizlere umut veriyor" diyen Soylu, "İnşallah, pandemi sürecini atlattıktan sonra yine eskisi gibi, hep birlikte coşkuyla, dolu dolu kutlayacağımız nice 23 Nisan'lara" ifadesini kullandı. Soylu, bir video da paylaştı.

Sevgili Çocuklar,

Gözlerinizdeki parıltı bizlere umut veriyor 😊



İnşallah, pandemi sürecini atlattıktan sonra yine eskisi gibi, hep birlikte coşkuyla, dolu dolu kutlayacağımız nice #23Nisan'lara 🇹🇷 pic.twitter.com/KAVJzcVMgA — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 23, 2021

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