Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 23 Nisan tebriği

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Rusça olarak, 1920’de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu hatırlatıldı.
Türkiye’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! #23NisanUlusalEgemenlikveCocukBayramı #23NisanKutluOlsun #23Nisan— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 23, 2021
Сегодня в Турции отмечается День национального суверенитета и детей. В этот день в 1920 г. начало работу Великое Национальное Собрание Турции. pic.twitter.com/wTQsOprrzL
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