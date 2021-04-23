Kadına yönelik şiddete karşı kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kadına yönelik şiddetin tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon Başkanı AK Partili Öznur Çalık oldu.

AK Partili Tuba Vural Çokal Komisyon Başkanvekili, AK Partili Çiğdem Erdoğan Atabek Komisyon Sözcüsü, MHP'li Esin Kara da Komisyon Katibi olarak belirlendi.

Komisyonda yer alan üyeler şöyle:

AK Parti: Mehmet Şükrü Erdinç, Tuba Vural Çokal, Pakize Mutlu Aydemir, Nilgün Ök, Mahmut Atilla Kaya, Habibe Öçal, Hacı Ahmet Özdemi, Öznur Çalık, Yelda Erol Gökcan, Çiğdem Erdoğan Atabek.

CHP: Gamze Taşcıer, Aysu Bankoğlu, Suzan Şahin, Neslihan Hancıoğlu.

HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir, Semra Güzel.

MHP: Hayati Arkaz, Esin Kara.

İYİ Parti: Şenol Sunat.