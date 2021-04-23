Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Suriye'de düzenlenecek seçim yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan devlet bakanlığı seçimlerine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin, uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Bilgiç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır.

Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Suriye Rejimi Tarafından 26 Mayıs’ta Yapılacağı Açıklanan Devlet Başkanlığı Seçimleri Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/hoY5ThDzOb pic.twitter.com/1yzRO4E7Fx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 23, 2021 ​

Suriye parlamentosu, geçen pazar, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenleneceğini açıklamıştı.