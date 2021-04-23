Milli Savunma Bakanlığı'ndan 23 Nisan'a özel video

Milli Savunma Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, sosyal medyada yayınlanan video ile kutlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında 23 Nisan videosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101. yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notu ile paylaşıldı.

Videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #23NisanKutluOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/5lWmvnrYHC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021

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