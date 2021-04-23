Kılıçdaroğlu, çocuklarla çevrimiçi bayramlaştı: 'Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocukla çevrimiçi bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, farklı şehirlerden ve yurtdışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay" dedi.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede diğer çocuklar da bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu. Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'da "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

E davetlere icabet etmek gerekir😍

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/dVyqPOqT02 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 22, 2021

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