Thodex'in kurucusu Özer için kırmızı bülten talebi

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi.

Ayrıca, Başsavcılığın talimatıyla Özer’in banka hesaplarına da tedbir konuldu.

Arnavutluk'ta olduğu teyit edildi

İçişleri Bakanlığı 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı'ndan Tiran (Arnavutluk) Uluslararası Havalimanı'na giden Özer’in anılan ülkede bulunduğu da teyit etti.

Adalet Bakanlığı, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması için Başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakını İçişleri Bakanlığı’na iletti.

Kırmızı bülten talebinin sonucu bekleniyor

Eş zamanlı olarak, Özer’in iadesi ve Arnavutluk’ta tutuklanması için yine Başsavcılık’tan temin edilen belgeler, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerin sonucu bekleniyor.