İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusu Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurdu.

Açıklamada, Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.