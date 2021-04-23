Kars'ta koronavirüs buzağıları öldürdü

Kars’ta ishal şikayetiyle sahipleri tarafından veterinere getirilen buzağılarda koronavirüs tespit edildi. Virüsün hayvanlarda şiddetli ölümlere neden olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, bulaş riskinden korkup buzağısını bırakıp gidenlerin olduğunu dile getirdi.

Kars Veteriner Polikliniği'ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde koronavirüs tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller, özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Kars Veteriner Kliniği hekimlerinden Tolgahan Ediz, "Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda koronavirüs olduğu çıktı. Koronavirüs çıktığı an yetiştiriciler bir an korktu. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu" dedi.

'Yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük'

Ediz, "Sonuçta yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimin çok maddi kayıplarına neden oldu. Koronavirüsten 7 buzağısını kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. Sadece buzağı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla koronavirüs vakasıyla karşılaştık. Virüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanan bir virüstür" diye konuştu.

'İki hayvanım öldü'

30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade eden yetiştirici de "30 yıldır hayvancılık yapılıyor. Bu sene ishal, akciğer hastalığı eskiden bir günlük hayvanlarda oluyordu. Şu an 5 aylık hayvanlar da var. Hayvanlarımızı veteriner hekime getirdim. Veteriner hekim test aldı. Test sonucunu koronavirüs olarak bize söylediler. Şu an 10 hayvanım tedavi görüyor, 2 hayvanımı kaybettim. Tedaviye başladık, serum tedavisi yapılıyor. Kaybımız çok" ifadelerini kullandı.