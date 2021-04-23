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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB

    İBB'den 'İstanbul'un Çocukları' raporu: Geçen yıl 807 çocuk evlendirildi

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    Sputnik Türkiye
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    İBB İstanbul Planlama Ajansı'nın yayımladığı rapora göre İstanbul’da 2020 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807 olurken, bu çocukların yüzde 95’ini kız çocukları oluşturdu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Planlama Ajansı, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kapsamında, 'İstanbul’un Çocukları' araştırmasını yayımlandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden yararlanılarak hazırlanan raporda, aktarılan bilgilerin bir kısmı şu şekilde:

    • 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Esenyurt’ta, en az çocuk ise Adalar’da yaşıyor. 

    • 0-14 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip mahalle ise Başakşehir Kayabaşı. Ailelerin yüzde 56.9’unda ayrı çocuk odası bulunurken 100 çocuktan ancak dördü kreşe gidiyor.

    • İstanbul, okul öncesi okullaşmada Türkiye ortalamasının gerisinde bulunuyor. İlkokuldan ortaöğretime geçişte okullaşma oranı hem İstanbul’da hem de Türkiye’de azalıyor.

    • 2020’de, 16-19 yaş aralığında evlenen 5 bin 550 çocuğun 4 bin 967’si kız çocukları oldu. Beş yaş altı ölüm hızının binde 8.8 olduğu İstanbul’da, adölesan doğum oranı ise binde 3.9 olarak gerçekleşti.

    'İstanbul’da yaklaşık 4 milyon çocuk yaşıyor'

    • Türkiye’de 0-17 yaş aralığındaki toplam çocuk nüfusunun (22 milyon 750 bin 657) yüzde 17’si (3 milyon 941 bin 598) İstanbul’da yaşıyor. Türkiye’de 0-14 yaş aralığında 19 milyon 68 bin 237 çocuk bulunurken bu sayı İstanbul’da 3 milyon 312 bin 147.

    'En fazla çocuk Esenyurt’ta'

    • İstanbul’da çocuk nüfus oranının (0-17 yaş) en yüksek olduğu ilçeler Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye. Bu oranın en düşük olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Çatalca, Beşiktaş ve Bakırköy. Esenyurt nüfusunun yüzde 31’i, Bağcılar’ın yüzde 29’u ve Küçükçekmece’nin yüzde 26’sı çocuklardan oluşuyor. Adalar’daki çocuk nüfusu oranı ise yüzde 13. Esenyurt’ta 0-14 yaş aralığında 257 bin 578 çocuk yaşıyor.

    '0-14 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip mahalle Başakşehir'e bağlı Kayabaşı'

    • İstanbul’da 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun en fazla olduğu mahalleler arasında Kayabaşı (Başakşehir), Adnan Kahveci (Beylikdüzü) ve Atakent (Küçükçekmece) ilk sıralarda yer alıyor. 0-4 yaş grubundaki çocuk nüfusunun en fazla olduğu mahalleler ise Kayabaşı (Başakşehir), Yeşilkent (Avcılar) ve Güvercintepe (Başakşehir). Sadece Kayabaşı (Başakşehir) mahallesinde, 0-14 yaş aralığında 29 bin 279; 0-4 yaş aralığında ise 9 bin 219 çocuk bulunuyor.

    'İstanbul’da ise 816 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor'

    • Türkiye’de koruyucu aile sayısı 6 bin 637 iken, İstanbul’da 749 koruyucu aile bulunuyor. Türkiye’de 8 bin 65 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor. İstanbul’da koruyucu aile yanında yaşayan çocuk sayısı ise 816.

    'Okul öncesi okullaşmada İstanbul, Türkiye’nin gerisinde'

    • Türkiye’de okul öncesi net okullaşma oranı 2019 verisine göre yüzde 41.8 iken, İstanbul’da bu oran yüzde 40.8 oldu.

    'Ortaöğretime geçişte okullaşma oranı azalıyor'

    • İlkokulda net okullaşma oranı Türkiye’de yüzde 93.6, İstanbul’da ise yüzde 946’dır. Orta öğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye’de yüzde 85, İstanbul’da ise yüzde 89.2’dir. İlkokuldan ortaöğretime geçişte ise net okullaşma oranı hem Türkiye’de hem de İstanbul’da azalıyor. 

    • İstanbul’da 2020 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807 olurken, bu çocukların yüzde 95’ini kız çocukları (765 evlilik) oluşturdu. Türkiye’de ise aynı dönemde, toplam 13 bin 740 çocuk evlendirilmiş iken, bu çocukların 13 bin 14’ü kız, 726’sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.

    'İstanbul’da adölesan doğum oranı binde 4.1'

    • Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı adölesan döneminde doğum yapan çocuk oranı, İstanbul’da binde 3.9, Türkiye genelinde ise binde 8.3 olarak gerçekleşti.

    '5 yaş altı ölüm hızı binde 8.8'

    • Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı binde 11.2 iken, İstanbul’da bu oran binde 8.8.

    'İstanbul’da 66 bin 703 yabancı uyruklu çocuk yaşıyor'

    • İstanbul’da 2020 yılında doğum yeri yurtdışı olan çocuk sayısı, 125 bin 167, Türkiye’de ise 529 bin 285 oldu. Türkiye’deki 289 bin 167 yabancı uyruklu çocuğun ise 66 bin 703’ü İstanbul’da yaşıyor.

    Etiketler:
    Çocuk evliliği, çocuk evliliği, Çocuk, İstanbul, İBB
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