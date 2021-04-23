İBB'den 'İstanbul'un Çocukları' raporu: Geçen yıl 807 çocuk evlendirildi

İstanbul’da çocuk nüfus oranının (0-17 yaş) en yüksek olduğu ilçeler Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye. Bu oranın en düşük olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Çatalca, Beşiktaş ve Bakırköy. Esenyurt nüfusunun yüzde 31’i, Bağcılar’ın yüzde 29’u ve Küçükçekmece’nin yüzde 26’sı çocuklardan oluşuyor. Adalar’daki çocuk nüfusu oranı ise yüzde 13. Esenyurt’ta 0-14 yaş aralığında 257 bin 578 çocuk yaşıyor.