Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı. Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti.
İstanbul Boğazı'ndan 4 katlı 3 blok apartmanı andıran gemi geçti https://t.co/QU4hmfWoD2 pic.twitter.com/JWtMBCveDd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 23, 2021
Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
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