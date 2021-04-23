Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirketler kurdu ve bu şirketlerin bilgileri Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandı.

İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Google, TikTok ve Twitter'ın dün (22 Nisan 2021) limited şirketler kurduklarını ve bu şirketlerin bilgilerinin Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığını aktardı. Akdeniz, Facebook ve diğerlerinin ise henüz şirket oluşturmadığını kaydetti.

Akdeniz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Twitter'a müdür olarak ABD'de yer alan T.I. Redwing LLC adlı şirket atandı. Tüzel kişilik adına yine ABD'de yaşayan Kevin Cope hareket edecektir. Twitter'ın Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 10.000 (onbin) TRY.

TikTok'a müdür olarak merkezi Singapur'da yer alan TikTok PTE Ltd şirketi atanmıştır. Tüzel kişilik adına ise İrlanda'da yaşayan Cormac Patrick Keenan hareket edecektir. TikTok'un Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 100.000 (yüzbin) TRY.

Google'ın yeni şirketine ise müdür olarak ABD'de yer alan Google LLC şirketi müdür olarak atanmıştır. Tüzel kişilik adına ise ABD'de yaşayan Kenneth Hohee Yi hareket edecektir. Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 150.000 (yüzellibin) TRY."

"Facebook ve diğer sosyal medya platformları da benzer paravan şirketler kurarak Türkiye'deki yükümlülüklerini kağıt üstünde yerine getirecekler gibi gözüküyor" diyen Akdeniz, "Hayırlara vesile olsun" ifadesini kullandı.

2. Twitter'a müdür olarak ABD'de yer alan T.I. Redwing LLC adlı şirket atandı. Tüzel kişilik adına yine ABD'de yaşayan Kevin Cope hareket edecektir. Twitter'ın Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermay değeri ise 10.000 (onbin) TRY. pic.twitter.com/lCuZcSXU0X — Yaman Akdeniz (@cyberrights) April 23, 2021

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4. Google'ın yeni şirketine ise müdür olarak ABD'de yer alan Google LLC şirketi müdür olarak atanmıştır. Tüzel kişilik adına ise ABD'de yaşayan Kenneth Hohee Yi hareket edecektir. Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 150.000 (yüzellibin) TRY. pic.twitter.com/fweWDsesjQ — Yaman Akdeniz (@cyberrights) April 23, 2021

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