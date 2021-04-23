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    Fatma Mavi cinayeti: 2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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    İstanbul'da bir apartmanın 2. katındaki patlamada ölen Fatma Mavi'nin en son görüştüğü Ergin Aktürk tarafından önce boğulduğu daha sonra da benzinle yakıldığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Aktürk ve ona yardımcı olan Sarı için "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde altı ay önce 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti.

    Olay sonrasında suçunu itiraf eden Ergin Aktürk, Mavi'nin kız arkadaşı olduğunu, kıskançlık yüzünden boğduğu genç kadını cinayeti gizlemek için yaktığını söyledi. Fatma Mavi'nin ölümüne ilişkin yapılan soruşturma tamamlandı.

    Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan şüpheli Aktürk'ün olay tarihinden bir ay önce tanıştığı Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi.

    Şüpheli Ergin Aktürk ile Fatma Mavi arasında 1 Kasım 2020 günü gece saatlerinden itibaren başlayarak saat 08.47' ye kadar whatsApp isimli uygulama üzerinden münakaşa halinde oldukları, Mavi'nin şüpheliye emanet etmiş olduğu parayı alamayacağına kanaat getirmesiyle anlaşmazlığın daha da arttığı anlatıldı.

    Benzini olaydan önce almış

    Şüpheli Ergin Aktürk'ün akşam geleceğini söylemesine rağmen bir yandan da otoparkta çalışırken tanıştığı diğer şüpheli Ali İlkay Sarı ile birlikte akaryakıt istasyonuna gittiği, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydedildi.

    Aktürk'ün maktulün evine tek başına gittiği saat 08.50 - 09.00 arasında şüpheli Ergin Aktürk'ün maktulü bir süre elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip evden ayrıldığına iddianamede yer verildi. Maktul Fatma Mavi'nin yanarak ve dumandan boğularak öldüğü öncesinde de boğazına baskı uygulanmış olduğu belirtildi.

    Emniyette itiraf etti savcılıkta kabul etmedi

    İddianamede, olayın ardından çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin Aktürk ile görüştüğünü belirleyerek şüpheli Aktürk'ün emniyetteki ifadesinde maktulü boğarak öldürdüğünü, peşi sıra da Ali İlkay Sarı'ya aldırmış olduğu akaryakıt ile evi yaktığını beyan ettiğine de yer verildi. Ancak, şüphelilerin avukatları eşliğinde savcılıktaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ve ifadelerinin birbirleriyle çelişkili olduğu görüldü.

    İfadesindeki çelişkiyi babası ortaya çıkardı

    Şüpheli Ergin Aktürk'ün yakalanmasının akabinde tabi tutulduğu dış beden muayenesinde sol el, sırtında ve her iki ayak bileğinde yanık bulgularının tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede şüphelinin bu yanıkları bir gün öncesinde çaydanlığın devrilmesinin sonucu meydana geldiği şeklinde açıkladığı anlatıldı.

    Ancak, şüphelinin babası olan Cavit Aktürk ifadesinde oğlunun olay günü saat 09.30 - 10.00 sıralarında eve geldiğini ve banyo yapacağını söyleyerek yıkandığını, çıktığında sağ elini göstererek canının acıdığını söylediğini, ne olduğunu sorduğunda ise benzin istasyonundan benzin alırken pompacının akaryakıtı yere döktüğünü, bu sırada akaryakıtın alev aldığını ve elinin yandığını söylediği iddianamede belirtildi. 

    Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

    İddianamede savcı, şüpheliler Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Mala zarar verme' suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

    Etiketler:
    Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezası, Müebbet, Savcı, iddianame, Ali İlkay Sarı, Cinayet, Ergin Aktürk, Fatma Mavi
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