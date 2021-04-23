Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya: 'Türkü çağdışıdır' anlamına gelen sözleri ciddi bir cehalettir

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Nagehan Alçı'nın 'Türküler hala ‘Halk Müziği’ midir? Aradığınız o ‘halk’a şu an ulaşılamıyor' başlığıyla yayımlanan yazısını eleştirdi.

Bugün (23 Nisan 2021) yayımlanan yazısının 'Türküz Türkü çığırırız' başlıklı bölümünde sözlerine "Nagehan Alçı diye gireceğim yazıya hepiniz 'Ekrem İmamoğlu' diye devam edeceksiniz, biliyorum. Yok yok, yazacağım mesele Ekrem İmamoğlu ile Nagehan Alçı arasında dün akşam bir kez daha herkesi eğlendiren diyaloglar değil. Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı ile ekrana çıkmaya bayılıyor. Zayıf nokta gibi göründüğü için sürekli oradan çalışıyor ve prim yapıyor" diye başladı. Altaylı, şöyle devam etti:

"O yüzden konum o değil. Ben Nagehan Alçı’nın geçenlerde yazdığı bir yazıya takılıp kaldım. Türkü formunun artık bittiğini, türkü yazmanın ya da derlemenin bilgisayar çağında hala daktilo kullanmaya benzediğini iddia ettiği yazısına. Alçı böyle manasız bir yazı kaleme alacağına, 'Kardeşim ben türkü sevmem. Türkü bana köylülüğü hatırlatıyor. Ben köylülük sevmem' deseydi söylediklerini kişisel bir beğeni olarak düşünüp tek kelime edemezdik.

'Yeni ritmler, yeni formlar deneyebilir, ama türkü bitmez'