Arzu Sabancı: Tek amacım, iyi niyetli olarak 'evde kal' çağrısı yaparak salgın sürecinde insanları korumaktı

İş insanı Arzu Sabancı, kişisel Instagram hesabında yaptığı 'evde kal' çağrısına gelen tepkileri Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a değerlendirdi.

Sabancı, "Çok zor ve acılı bir süreç. İnsanlar zor nefes alarak, ateşler içinde hastane odasında bir saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar. Lütfen herkes kendisini korusun. Allah bu hastalıkla mücadele edenlere de yardım etsin. Benim tek amacım iyi niyetli olarak 'evde kal' çağrısı yaparak salgın sürecinde insanları korumaktı" dedi.

Arzu Sabancı, boğaz manzaralı evinden paylaştı: 'Sakın evde sıkıldık demeyin' https://t.co/DC4hDLeo6V pic.twitter.com/OvYTV3ipvT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2021

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