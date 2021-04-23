Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Şahsın Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu

Bakan Soylu, Thodex soruşturması hakkında açıklama yaptı.

Soylu, "(Thodex) Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" dedi.

Soylu ayrıca, "Şahsın Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta bulunmasıyla ilgili ise "Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik" ifadelerini kullandı.