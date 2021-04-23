Saadet Partili Aktaş, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Ülkemizin bir iktidar değişimine çok ihtiyacı var. Muhalefetin kendi içerisinden çıkardığı bir ortak aday etrafında birleşmesini çok arzu ediyorum. Böyle bir aday çıkartıldığı zaman kendi adaylığımı sonlandırıp o isme iştiyakla destek olmaya da hazırım. https://t.co/aSPpJ5DrUm