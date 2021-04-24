Rasim Ozan Kütahyalı: Bitay isimli kripto para borsasından da bana korkunç şikayetler geliyor

Kripto para borsasında Thodex ardından Vebitcoin şirketlerinin faaliyetlerini durdurmasının ardından bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bitay" isimli bir paradan söz ederek, kendisine şikayetler geldiğini ifade etti ve MASAK'a çağrıda bulundu.

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Öte yandan Vebitcoin adlı şirket de faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kütahyalı konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor bana. Yine paralar çekilemiyor ve ortada muhatap yok. Üçüncü thodex vakası olabilir. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bildirdim şimdi. Hemen ilgilendi. MASAK da bitay olayını şimdiden incelemeye almalı."

Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor bana. Yine paralar çekilemiyor ve ortada muhatap yok. Üçüncü thodex vakası olabilir. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bildirdim şimdi. Hemen ilgilendi. MASAK da bitay olayını şimdiden incelemeye almalı. pic.twitter.com/GxRC0qwcOK — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 23, 2021

​