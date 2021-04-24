Şenol Güneş: Futbolun sahibi patronlar değil taraftarlardır

Şenol Güneş, ''Benim zamanımda futbol meslek değildi, oyundu. 'İşsizlerin, serserilerin oyunu' diye bakılıyordu. Mahallemde oyuncağım olmadığı için futbola başladım; futbolcu olmak için değil. Limon kabuğuyla oynardık. Futbol, ailesinin durumu iyi olmayan çocukların oyunuydu'' açıklamasını yaptı.